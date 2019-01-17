Медведев поздравил астраханскую консерваторию с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление астраханской консерватории в связи с ее 50-летием.

"Сегодня Астраханская государственная консерватория - центр притяжения для талантливых молодых людей, которые решили посвятить свою жизнь музыкальному искусству. Здесь разработаны уникальные образовательные программы, ведется большая научная деятельность, проходят международные конкурсы и концерты", - говорится в поздравлении.

Как отмечает Медведев, среди выпускников учебного заведения есть солисты Большого театра, заслуженные и народные артисты России, лауреаты многих престижных конкурсов. Студенты осваивают разные специальности - от игры на фортепиано, струнных и духовых инструментах до руководства оперно-симфоническим оркестром.

Учреждение-юбиляр было основано 17 января 1969 года, когда вышло постановление Совета министров СССР "Об организации Государственной консерватории Министерства культуры РСФСР в городе Астрахани".