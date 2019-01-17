Через год после публикации в "РГ" военному пенсионеру Черноморского флота передали в собственность положенную при увольнении квартиру. В похожей ситуации оказались около тысячи моряков-черноморцев. Специально для них в Севастополе правительство Москвы и Минобороны РФ построили дома, однако получить документы на свое жилье отставники не могли в течение 10-15 лет.

"РГ" писала о проблеме в статьях "Офицеров завели в тупик" (22.12.2017), "Ход за чиновниками" (07.03.2018), "Выход из тупика" (05.08.2018) и продолжает следить за ситуацией. При Украине жилплощадь оставалась на балансе Минобороны РФ и правительства Москвы, а механизма для передачи квартир уволенным со службы морякам не было. Они годами вели переписку с чиновниками, ходили по судам. Лишь в конце 2017 года было найдено решение - передать квартиры Севастополю, чтобы моряки сначала заключили с городом договоры соцнайма, а затем приватизировали жилье.

Первым счастливчиком, получившим квартиру в порядке приватизации, стал капитан первого ранга в отставке, бывший начальник военно-оркестровой службы Черноморского флота Игорь Князев. Он 40 лет отдал Вооруженным силам СССР и России, 20 из них отслужил на ЧФ. В 2010 году был уволен со службы, получил квартиру в новостройке в Севастополе, а документы на нее - только через восемь лет.

- При увольнении был приказ министра обороны - оставить меня в Севастополе в "расслужебленной" квартире, - рассказывает Князев. - Несмотря на приказ, оформить право собственности мы не могли. Некоторые добивались справедливости в судах, платили адвокатам. Но я решил - нет, не зря я столько прослужил, буду ждать, когда наступят лучшие времена. И они настали в 2014 году.

Игорь Князев вспоминает, как радовался вместе с сослуживцами, когда в Севастополе начали строить дома для моряков-черноморцев. Служа на крейсере "Москва", он в 2001 году получил квартиру в самом первом "московском" доме.

- При Украине нас то и дело пинали: почему вы имеете российский паспорт? - говорит он. - Уговаривали перейти на украинский флот, но я же Князев, родился во Владивостоке. Помню соревнования военных оркестров, они "доброго ранку" говорили, а я им - "доброе утро"!

- Вопрос предоставления офицерам жилья в собственность, который не решался десятилетиями, практически закрыт, - говорит сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов. - Работа заняла почти год и проводилась совместно с Минобороны, Минстроем, правительством РФ, Москвы и Севастополя.

Комментарий

Сергей Волков, капитан запаса первого ранга, помощник члена СФ РФ от Севастополя:

- Севастополю уже переданы около 600 квартир. На 150 из них оформлены договоры соцнайма, моряки готовят документы для приватизации. В свое время квартиры выдавались военнослужащим ЧФ. Все было запутано, действовало украинское законодательство. Мы нашли единственный юридически выверенный способ передать квартиры в собственность моряков-черноморцев в соответствии с законодательством РФ. При этом полностью сохранены их интересы, ведь получали они жилье 10-15 лет назад, а с тех пор многое изменилось.

В ближайшее время Севастополю передадут еще более 160 квартир, пока они проходят проверку в профильных отделах Минобороны.