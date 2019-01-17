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17.01.2019 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре военный судья ушел в отставку после громкого ДТП

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В столице Кубани ушел в отставку со своего поста судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, который подозревается в том, что он сбил 18-летнюю девушку-спортсменку на пешеходном переходе. Об этом официально сообщается на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда.

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"16 января 2019 г. судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А. В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий", - сообщается на интернет-сайте ведомства.

Каких-либо дополнительных комментариев от гарнизонного военного суда или военной прокуратуры получить не удалось.

Как уже писала "РГ", это ДТП в регионе вызвало большой общественный резонанс.По свидетельству очевидцев, судья на своей машине KIA Optima на пешеходном переходе сбил 18-летнюю студентку и профессиональную тхэквондистку, а потом попытался скрыться с места ДТП. Водители, ставшие свидетелями происшествия, почти сразу заблокировали его машину, преградив путь своими автомобилями. Все происходившее хорошо видно на видеозаписи, снятой очевидцами..

Как выяснилось позже, приехавшие на место ЧП сотрудники ГИБДД составили административный протокол, опросили очевидцев, но, как оказалось, не внесли происшествие в базу ДТП. Об этом "РГ" стало известно из рассказа источников в силовых органах региона. Кстати, это ЧП случилось еще 21 декабря, но видеов социальные сети пояаилось только на днях.

В полиции ситуацию с возможным нарушением со стороны автоинспекторов никак не комментируют. Однако известно, что в отношении этих сотрудников ГИБДД проводится служебная проверка.

Тем временем пострадавшей в ДТП 18-летней Виктории Зверевой, по всей видимости, придется ложиться на операцию после того, как ее сбила машина. По данным врачей, у девушки разрыв связок и вывих подколенника. Для профессиональной спортсменки, которая более 10 лет занималась тхэквондо, это очень серьезная травма.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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