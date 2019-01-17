В Сочи в суд передали дело заказавшего убийство родителей парня

В Сочи в суд предали дело в отношении молодого человека, который ради наследства заказал убийство родителей и маленькой сестры. Об этом в четверг сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Парень решил организовать убийство родственников, чтобы затем завладеть квартирой и другим имуществом. Об этом он рассказал своему другу, после чего его взяли под наблюдение правоохранители. Подысканный "исполнитель", в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за три миллиона рублей. Расплачиваться подозреваемый собирался из того самого наследства, - рассказали в ведомстве.

Позже молодой человек сообщил точное расположение комнат в доме и камер видеонаблюдения. А получив якобы подтверждающие выполнение заказа материалы, он написал соответствующую расписку о денежном вопросе.