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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале предложат путешествие по следам Ермака и героев сказок Бажова

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На всероссийском конкурсе новых достопримечательностей "Культурный след" завершается этап онлайн-голосования. На суд интернет-пользователей представлено более четырехсот идей. В число лидеров вышли и семь проектов из Уральского региона.

Фото: iStock
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Организаторы конкурса - фонд "Живая классика" - предлагают жителям любого города России придумать свой собственный арт-объект. Тем самым авторы надеются развить культурную среду и привлечь интерес к знаковым местам, которые оказались незаслуженно забыты. Пять самых интересных заявок воплотят в жизнь.

Среди наиболее популярных заявок семь присланы с Урала. Они отсылают к истории региона и его легендам. Так, например, в городе Златоусте Челябинской области на месте разрушенного Свято-Троицкого собора планируют поставить его трехметровый макет. А проект "Образы Бажовских сказок" предлагает всем желающим прогуляться по местам действия сказов писателя - по побережью озера Иткуль, Шайтан-камню и, конечно, реке Чусовой и городу Полевскому.

Не менее интересен и другой туристический маршрут - "Гранитные странички истории Урала, России". Автор идеи дает возможность почувствовать себя настоящими русскими ямщиками - первопроходцами Урала, которые шли вслед за знаменитым Ермаком. Туристы смогут пройти по главной дороге в Сибирь XVIII века и познакомиться с увековеченной в граните историей деревень, основателями которых были крестьяне и возницы почтовых дилижансов. Одним из ключевых мест маршрута станут "Сидоровские быки" - разрушенный мост на реке Тагил, через который проходил старый Верхотурский тракт.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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Большинство уральских проектов вписаны в городскую архитектуру. Так, Кушвинский краеведческий музей предлагает увековечить имя основателя города Василия Татищева и обустроить парк в его честь. Похожая идея возникла и у жительницы Богдановича - историческая площадка "Город дорог" в интерактивной форме расскажет о прошлом важного транспортного узла Уральской железной дороги. А жители города Краснотурьинска предложили напомнить о том, где жил изобретатель радио - Александр Попов. На месте его сгоревшего дома предлагают поставить арт-объект в виде антенны с барельефом изобретателя.

Не забыли и о Екатеринбурге. Одна из идей - обновленный Бульвар культуры на Уралмаше, ведущий к одному из важнейших памятников конструктивизма - Белой башне. Проект представляет этот прогулочный маршрут как путешествие в прошлое - в советские времена, когда район переживал свой расцвет.

Голосование завершится первого февраля, после чего победителей будет выбирать экспертный совет конкурса. Оставить свой голос за наиболее понравившийся проект можно на портале kultsled.ru.

Экономика Туризм Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область Развитие туризма в России
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