На Урале предложат путешествие по следам Ермака и героев сказок Бажова

На всероссийском конкурсе новых достопримечательностей "Культурный след" завершается этап онлайн-голосования. На суд интернет-пользователей представлено более четырехсот идей. В число лидеров вышли и семь проектов из Уральского региона.

Организаторы конкурса - фонд "Живая классика" - предлагают жителям любого города России придумать свой собственный арт-объект. Тем самым авторы надеются развить культурную среду и привлечь интерес к знаковым местам, которые оказались незаслуженно забыты. Пять самых интересных заявок воплотят в жизнь.

Среди наиболее популярных заявок семь присланы с Урала. Они отсылают к истории региона и его легендам. Так, например, в городе Златоусте Челябинской области на месте разрушенного Свято-Троицкого собора планируют поставить его трехметровый макет. А проект "Образы Бажовских сказок" предлагает всем желающим прогуляться по местам действия сказов писателя - по побережью озера Иткуль, Шайтан-камню и, конечно, реке Чусовой и городу Полевскому.

Не менее интересен и другой туристический маршрут - "Гранитные странички истории Урала, России". Автор идеи дает возможность почувствовать себя настоящими русскими ямщиками - первопроходцами Урала, которые шли вслед за знаменитым Ермаком. Туристы смогут пройти по главной дороге в Сибирь XVIII века и познакомиться с увековеченной в граните историей деревень, основателями которых были крестьяне и возницы почтовых дилижансов. Одним из ключевых мест маршрута станут "Сидоровские быки" - разрушенный мост на реке Тагил, через который проходил старый Верхотурский тракт.

Большинство уральских проектов вписаны в городскую архитектуру. Так, Кушвинский краеведческий музей предлагает увековечить имя основателя города Василия Татищева и обустроить парк в его честь. Похожая идея возникла и у жительницы Богдановича - историческая площадка "Город дорог" в интерактивной форме расскажет о прошлом важного транспортного узла Уральской железной дороги. А жители города Краснотурьинска предложили напомнить о том, где жил изобретатель радио - Александр Попов. На месте его сгоревшего дома предлагают поставить арт-объект в виде антенны с барельефом изобретателя.

Не забыли и о Екатеринбурге. Одна из идей - обновленный Бульвар культуры на Уралмаше, ведущий к одному из важнейших памятников конструктивизма - Белой башне. Проект представляет этот прогулочный маршрут как путешествие в прошлое - в советские времена, когда район переживал свой расцвет.

Голосование завершится первого февраля, после чего победителей будет выбирать экспертный совет конкурса. Оставить свой голос за наиболее понравившийся проект можно на портале kultsled.ru.