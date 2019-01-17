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17.01.2019 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Югре займутся изучением генетического кода жителей Севера

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Югре откроют лабораторию для изучения генома жителей Крайнего Севера и Арктики. Инициативу региона поддержало Министерство здравоохранения РФ.

Предполагается, что научно-практическая лаборатория займется перспективными исследованиями. Специалисты будут изучать генетический код жителей арктических и субарктических территорий, а также искать взаимосвязи между нарушениями в "наследственном материале" человека и риском возникновения различных заболеваний.

Фото: iStock
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Как сообщает департамент общественных и внешних связей автономного округа, помимо этого, в новой лаборатории планируют создать генетический паспорт коренных малочисленных народов Югры. С его помощью врачи смогут подходить к терапии различных заболеваний у северян персонально. Помимо этого, в автономном округе появится региональный регистр доноров костного мозга - его используют для лечения заболеваний крови у детей и взрослых.

С помощью нового проекта ученые надеются снизить риск получения инвалидности среди женщин и детей, уменьшить младенческую смертность и укрепить здоровье новорожденных. Целью работы лаборатории - увеличение продолжительности и качества жизни югорчан и естественный прирост населения.

Новый исследовательский центр хотят запустить к концу 2021 года.

Кстати

Вопрос здоровья жителей севера остро стоит для всех арктических и регионов. Так, на Ямале одна из основных проблем - высокий процент онкологических заболеваний среди коренных народов. Причина, по мнению исследователей, кроется в их физиологии - быстрые вдохи и выдохи из-за сильного мороза не позволяют водить токсины из организма.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство Минздрав УрФО ХМАО УрФО ЯНАО
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