Рослесхоз предложил запретить китайцам покупать древесину у граждан РФ

Глава Рослесхоза Иван Валентик предложил ввести запрет на скупку китайскими предпринимателями лесопродукции в Сибири и на Дальнем Востоке. Он отметил, что деятельность бизнесменов из КНР способствует незаконной вырубке древесины.

Одна из масштабных проблем, по словам главы Рослесхоза, - это деятельность так называемых пунктов приема и отгрузки древесины. Закупки у "черных лесорубов" легализуются там путем частичной переработки.

"В Лесном кодексе нужно установить единый порядок деятельности пунктов приема и отгрузки древесины", - цитирует Валентика РИА Новости.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сказал о том, что Россия может ограничить экспорт древесины в Китай из-за нелегального вывоза леса. При этом глава ведомства подчеркнул, что китайская сторона готова оказывать России помощь в борьбе с незаконными вырубками.