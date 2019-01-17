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17.01.2019,  
12:11
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Российские Т-90С становятся главными танками иракской армии

Российские танки Т-90С становятся главной ударной силой иракских сухопутных войск. Новейшие боевые машины впервые приняли участие в недавнем военном параде, посвященном 98-летию создания вооруженных сил страны.

Впервые доработанные для Ирака "девяностые" были замечены в декабре 2017 года в репортаже из цеха "Уралвагонзавода", показанном в программе "Вести недели" телеканала "Россия 1".

Фото: Россия 1
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Главным внешним отличием от предыдущих версий стали сплошные бортовые экраны, прикрывающие от противокумулятивных боеприпасов по всей длине корпуса. Ранее такая защита серийно стала устанавливаться на модернизированных Т-72Б3. Также ее можно увидеть на Т-90МС и БМПТ.

Прицелы наводчика-оператора и командира машины получили специальные бронированные пластины с прорезями. Такие не сложные, но в то же время эффективные приспособления должны уберечь оптику от пуль и осколков.

Кроме этого "девяностые" получили кондиционеры и вспомогательные энергоагрегаты, позволяющие работать системам машины при включенном основном двигателе.

В начале февраля 2018 года в Сети появились видеокадры погрузки этих танков на транспортное судно.

В середине того же месяца различные источники стали публиковать фотографии прибывших Т-90С в Ирак. Боевая техника поступила на вооружение элитной 9-й бронетанковой дивизии, которая до этого была вооружена американскими М1А1М и старыми Т-72М1.

В течение года шло интенсивное освоение полученной техники. Экипажи на полигонах шлифовали навыки вождения и стрельбы. Отрабатывались также задачи по применения противотанковых управляемых снарядов. Танки заслужили высокую оценку местных военных, продемонстрировав свою боевую мощь и приспособленность к эксплуатации в данном регионе.

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