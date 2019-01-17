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Скорее меняйте пароль. В Сеть выложили гигабайты краденых данных

17.01.2019,  
13:39
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На файловом хостинге Mega были опубликованы около 773 миллионов уникальных адресов электронной почты и чуть менее 22 миллионов пользовательских паролей. Общий объем похищенных данных составил около 87 гигабайт.

Эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант изучил хакерскую "коллекцию" и обнаружил там свои адреса электронной почты и пароли. Около 10 миллионов паролей не были замечены в утечках ранее, при этом часть из них размещены в дешифрованном виде, иначе говоря - в виде обычного текста.

Предполагается, что база личных данных интернет-пользователей собиралась с 2008 года. В настоящее время эта информация удалена с файлохранилища Mega, однако не исключено, что ее перенесли на другие ресурсы.

"Если вы обнаружили себя в этом архиве, то один или несколько паролей, которые вы использовали, смогут узнать другие люди", - предупредил Трой Хант.

Как не попасться на удочку онлайн-мошенников

Напомним, что при создании нового пароля необходимо использовать сложные комбинации, включающие в себя прописные и строчные буквы, а также цифры и спецсимволы - звездочки, решетки, знаки подчеркивания, восклицательные знаки. В конце декабря 2018 года эксперты опубликовали список самых неудачных и одновременно популярных паролей - их использовать точно нельзя.

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