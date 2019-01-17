Новости

Владимир Макей рассказал об эффективности белорусской дипломатии 10:50
Потерявшуюся на льду Байкала нерпу спасли сотрудники МЧС 10:45
Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж 10:41
В Сочи в суд передали дело заказавшего убийство родителей парня 10:40
Путина ждет особый подарок в Сербии - щенок редкой породы 10:37
В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы 10:35
Незамерзайка или ликер: В Башкирии из крана потекла голубая вода 10:35
В ТиНАО неизвестный угнал экскаватор стоимостью 2,5 миллиона рублей 10:33
В Хакасии 60 человек эвакуировали из-за утечки газа 10:30
Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда 10:18
Кемеровчанин получил срок за посылку с экстази из Голландии 10:16
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД 10:06
В липецкие села новым оборудованием заманят врачей 10:03
Истребители МиГ-31БМ ЦВО провели условный бой в стратосфере 10:03
В Казахстане разрабатывают свою Lada 10:00
В Тольятти учительница биологии ударила по лицу ребенка 10:00
В Воронеже изрубили топором 19 автомобилей 10:00
В Москве жестоко избит репортер из Курдистана 09:50
В Хакасии возбудили дело после нападения бродячих собак на девочку 09:48
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit 09:33
Неврологи рассказали о возможном способе защиты от слабоумия 09:33
В Астрахани пограничники задержали находившегося в розыске турка 09:30
В Ижевске СК начал проверку сообщения о тараканах в школьной еде 09:30
В Прикамье осудили женщину, лишившую жилья 17 человек 09:13
В омском цирке леопард напал на человека 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 09:33
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о возможном переносе Brexit

Евросоюз может продлить процедуру Brexit.

Макрон назвал три сценария развития ситуации с Brexit

По данным газеты Times, выход Великобритании из ЕС может произойти в 2020 году. Это связано с тем, что Франция и Германия готовы увеличить срок переговоров из-за угрозы политического кризиса в Соединенном Королевстве.

Источники издания сообщили, что в Брюсселе разрабатывают новое юридическое обоснование, которое позволит продлить процедуру выхода Великобритании из сообщества до следующего года.

Ранее британский парламент проголосовал против вотума недоверия правительству Терезы Мэй.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Французская газета предсказала России рекорд торгового баланса
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами