СМИ сообщили о возможном переносе Brexit

Евросоюз может продлить процедуру Brexit.

По данным газеты Times, выход Великобритании из ЕС может произойти в 2020 году. Это связано с тем, что Франция и Германия готовы увеличить срок переговоров из-за угрозы политического кризиса в Соединенном Королевстве.

Источники издания сообщили, что в Брюсселе разрабатывают новое юридическое обоснование, которое позволит продлить процедуру выхода Великобритании из сообщества до следующего года.

Ранее британский парламент проголосовал против вотума недоверия правительству Терезы Мэй.