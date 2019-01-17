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17.01.2019 01:28
Рубрика: В мире

Тереза Мэй снова сохранила за собой кресло премьера

Текст: Ариадна Рокоссовская

Британские парламентарии проголосовали против вотума недоверия правительству. Таким образом, кабинету Терезы Мэй все-таки предстоит вести Британию к выходу из Евросоюза без выстраданного ее соратниками "постразводного" соглашения.

Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

306 членов палаты общин проголосовали за вотум недоверия правительству Мэй, а 325 - против.

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Это не стало ни для кого сюрпризом, ведь члены консервативной партии и ирландская демократическая юнионистская партия, без которой у тори нет большинства в палате общин, заранее объявили, что поддержат действующий кабинет.

Процедуру голосования по вопросу о доверии правительству тем не менее запустил накануне лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. Провал во вторник в палате общин поддержанного Мэй "постразводного" соглашения с Евросоюзом в очередной раз продемонстрировал слабость позиции правительства. Напомним, соглашение поддержали 202 депутата, а 432, из них 118 - однопартийцы Терезы Мэй - проголосовали против.

Фото: EPA
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Корбин, который, по мнению Мэй, использует тему брекзита для того, чтобы тем или иным путем, через форсирование внеочередных парламентских выборов или, как вчера, голосование по вотуму недоверия, пробиться к власти, указал накануне, что она руководит "правительством-зомби".

Поражение Мэй он справедливо назвал "крупнейшим в истории нашей демократии" и предложил: "если правительство не может провести свою инициативу в парламенте, оно должно обратиться к стране за новым мандатом".

Но Мэй, для которой это - не первая схватка за премьерское кресло (12 декабря прошлого года ее собственная партия пыталась сместить ее с занимаемой должности), ответила, что новые выборы будут означать "рознь, неуверенность и откладывание брекзита на неопределенный срок", а это "худшее, что мы можем сделать".

Действительно, выход Великобритании из Евросоюза назначен на 29 марта текущего года, и, раз уж соглашения с Евросоюзом, а значит, и предусмотренного им двухлетнего переходного периода не будет, правительству Великобритании пора начать трезво оценивать свои возможности. До сих пор действия кабинета, по мнению наблюдателей, были лишены всякой логики.

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11 декабря прошлого года Тереза Мэй перенесла назначенное на этот день голосование по соглашению с ЕС на неопределенный срок, мотивировав это тем, что в тот день депутаты его бы точно не одобрили.

Однако после этого и до 15 января, когда голосование все же состоялось, не произошло и не должно было произойти решительно ничего такого, что могло бы повлиять на патовую ситуацию в треугольнике Евросоюз-Мэй-Палата общин.

Более того, перенос голосования переполнил чашу терпения в ее собственной партии. Именно это обстоятельство стало спусковым крючком в вопросе о доверии Мэй как главе тори и, соответственно, правительства. Голосование 12 декабря подтвердило, что большинство - 200 депутатов-консерваторов - поддерживают премьера, однако стало также ясно, что каждый третий - 117 депутатов ее собственной партии - ей не доверяет.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Хорошей новостью для премьера стало то, что по правилам в течение года консервативная партия не сможет снова провести такое голосование, а значит, позиции Мэй в этот период ничто не угрожает. Она уже съездила в Брюссель с безнадежной миссией уговорить европейских лидеров помочь ей с проведением соглашения через свой собственный парламент. И поскольку все авторитетные политики в ЕС, начиная с главы Еврокомиссии и заканчивая канцлером ФРГ, неоднократно заявляли, что текст "сделки", утвержденный на саммите глав государств и правительств 25 ноября, изменить невозможно, вернулась домой несолоно хлебавши.

Единственное, что может и должно сделать сейчас правительство Терезы Мэй, дважды за последнее время спасенное от вотума недоверия, начать серьезную подготовку к выходу Великобритании в одиночное плавание без спасательного круга. Или задуматься о тех вариантах, которые лоббирует оппозиция: перенос брекзита на неопределенный срок или сохранение членства в Евросоюзе, что, как сообщили недавно в Суде ЕС, не противоречит статье 50 договора о Евросоюзе, в котором прописана процедура выхода из него.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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