Тереза Мэй снова сохранила за собой кресло премьера

306 членов палаты общин проголосовали за вотум недоверия правительству Мэй, а 325 - против.

Это не стало ни для кого сюрпризом, ведь члены консервативной партии и ирландская демократическая юнионистская партия, без которой у тори нет большинства в палате общин, заранее объявили, что поддержат действующий кабинет.

Процедуру голосования по вопросу о доверии правительству тем не менее запустил накануне лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. Провал во вторник в палате общин поддержанного Мэй "постразводного" соглашения с Евросоюзом в очередной раз продемонстрировал слабость позиции правительства. Напомним, соглашение поддержали 202 депутата, а 432, из них 118 - однопартийцы Терезы Мэй - проголосовали против.

Корбин, который, по мнению Мэй, использует тему брекзита для того, чтобы тем или иным путем, через форсирование внеочередных парламентских выборов или, как вчера, голосование по вотуму недоверия, пробиться к власти, указал накануне, что она руководит "правительством-зомби".

Поражение Мэй он справедливо назвал "крупнейшим в истории нашей демократии" и предложил: "если правительство не может провести свою инициативу в парламенте, оно должно обратиться к стране за новым мандатом".

Но Мэй, для которой это - не первая схватка за премьерское кресло (12 декабря прошлого года ее собственная партия пыталась сместить ее с занимаемой должности), ответила, что новые выборы будут означать "рознь, неуверенность и откладывание брекзита на неопределенный срок", а это "худшее, что мы можем сделать".

Действительно, выход Великобритании из Евросоюза назначен на 29 марта текущего года, и, раз уж соглашения с Евросоюзом, а значит, и предусмотренного им двухлетнего переходного периода не будет, правительству Великобритании пора начать трезво оценивать свои возможности. До сих пор действия кабинета, по мнению наблюдателей, были лишены всякой логики.

11 декабря прошлого года Тереза Мэй перенесла назначенное на этот день голосование по соглашению с ЕС на неопределенный срок, мотивировав это тем, что в тот день депутаты его бы точно не одобрили.

Однако после этого и до 15 января, когда голосование все же состоялось, не произошло и не должно было произойти решительно ничего такого, что могло бы повлиять на патовую ситуацию в треугольнике Евросоюз-Мэй-Палата общин.

Более того, перенос голосования переполнил чашу терпения в ее собственной партии. Именно это обстоятельство стало спусковым крючком в вопросе о доверии Мэй как главе тори и, соответственно, правительства. Голосование 12 декабря подтвердило, что большинство - 200 депутатов-консерваторов - поддерживают премьера, однако стало также ясно, что каждый третий - 117 депутатов ее собственной партии - ей не доверяет.

Хорошей новостью для премьера стало то, что по правилам в течение года консервативная партия не сможет снова провести такое голосование, а значит, позиции Мэй в этот период ничто не угрожает. Она уже съездила в Брюссель с безнадежной миссией уговорить европейских лидеров помочь ей с проведением соглашения через свой собственный парламент. И поскольку все авторитетные политики в ЕС, начиная с главы Еврокомиссии и заканчивая канцлером ФРГ, неоднократно заявляли, что текст "сделки", утвержденный на саммите глав государств и правительств 25 ноября, изменить невозможно, вернулась домой несолоно хлебавши.

Единственное, что может и должно сделать сейчас правительство Терезы Мэй, дважды за последнее время спасенное от вотума недоверия, начать серьезную подготовку к выходу Великобритании в одиночное плавание без спасательного круга. Или задуматься о тех вариантах, которые лоббирует оппозиция: перенос брекзита на неопределенный срок или сохранение членства в Евросоюзе, что, как сообщили недавно в Суде ЕС, не противоречит статье 50 договора о Евросоюзе, в котором прописана процедура выхода из него.