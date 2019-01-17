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17.01.2019 19:31
Рубрика: В мире

США заявили о возможности спасти ДРСМД

Текст: Александр Ленин

Вашингтон назвал условие для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Госдепартаменте заявили, что "Россия просто должна его (договор - прим. "РГ") выполнять".

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"Мяч сейчас на стороне России", - заявила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью газете "Коммерсант".

Помимо этого, американская ультимативной форме потребовала от Москвы уничтожить ракету 9М729, которая, как считают в Вашингтоне, нарушает требования ДРСМД.

"Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету", - продолжила настаивать американский дипломат.

По словам Томпсон, сами американцы якобы не нарушают условия ДРСМД и не имеют в своем арсенале запрещенных документом вооружений. В подтверждение своей версии она указала, что это могут подтвердить партнеры США по НАТО.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Заместитель госсекретаря призналась, что Вашингтон предоставил своим союзникам по Североатлантическому альянсу некие секретные сведения. Именно эти разведданные подтверждают проведение испытаний российскими военными запрещенного оружия. К сожалению, предоставить "неоспоримые доказательства" или подробнее разъяснить их суть США не отказались. Причина в закрытом характере этих данных.

Напомним, что в МИД России критически отозвались о претензиях США по отношению к Москве по вопросу сохранения ДРСМД.

"Попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию", - охарактеризовал позицию американских партнеров заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, США преподносят свою версию в качестве истины в последней инстанции. Впрочем, уточнил он, Москва не собирается мириться со сложившейся ситуацией и "последовательно разоблачает такие подходы и методы Вашингтона".

В мире США Выход США из договора о РСМД
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