США заявили о возможности спасти ДРСМД

Вашингтон назвал условие для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Госдепартаменте заявили, что "Россия просто должна его (договор - прим. "РГ") выполнять".

"Мяч сейчас на стороне России", - заявила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью газете "Коммерсант".

Помимо этого, американская ультимативной форме потребовала от Москвы уничтожить ракету 9М729, которая, как считают в Вашингтоне, нарушает требования ДРСМД.

"Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету", - продолжила настаивать американский дипломат.

По словам Томпсон, сами американцы якобы не нарушают условия ДРСМД и не имеют в своем арсенале запрещенных документом вооружений. В подтверждение своей версии она указала, что это могут подтвердить партнеры США по НАТО.

Заместитель госсекретаря призналась, что Вашингтон предоставил своим союзникам по Североатлантическому альянсу некие секретные сведения. Именно эти разведданные подтверждают проведение испытаний российскими военными запрещенного оружия. К сожалению, предоставить "неоспоримые доказательства" или подробнее разъяснить их суть США не отказались. Причина в закрытом характере этих данных.

Напомним, что в МИД России критически отозвались о претензиях США по отношению к Москве по вопросу сохранения ДРСМД.

"Попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию", - охарактеризовал позицию американских партнеров заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, США преподносят свою версию в качестве истины в последней инстанции. Впрочем, уточнил он, Москва не собирается мириться со сложившейся ситуацией и "последовательно разоблачает такие подходы и методы Вашингтона".