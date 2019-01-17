Toyota начинает продажи "стильного" Land Cruiser Prado

С сегодняшнего дня российские дилеры компании Toyota начинают принимать заказы на специальную серию Land Cruiser Prado Style. Новое исполнение создано на базе дизельной версии Land Cruiser Prado в исполнении "Элеганс" и помимо широкого набора востребованных опций предлагает покупателям индивидуальный стиль в дизайне экстерьера и интерьера.

Главное отличие "стильных" Land Cruiser Prado - накладки на передний и задний бампер, а также задние фонари с прозрачными корпусами. Что касается отделки, Land Cruiser Prado в версии Style получил востребованную для сегмента среднеразмерных внедорожников опцию - кожаную обивку сидений и элементов интерьера, дополненную тиснением Land Cruiser Prado.

Автомобили в новой версии доступны для заказа с 2,8-литровым 177-сильным турбодизельным двигателем, 6-диапазонным "автоматом" и полноприводной трансмиссией с центральным самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Экономичный и тяговитый 177-сильный мотор новой серии Global Diesel отличается высоким показателем крутящего момента (450 Нм при 1600-3000 об/мин).

В штатное оснащение автомобилей специальной серии включены светодиодная оптика спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова с подсветкой, мультимедийный центр с девятью динамиками, предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией управления через мобильный телефон, а также целый арсенал систем активной и пассивной безопасности, в том числе семь "айрбегов" и система динамической стабилизации.

Кроме того, новый Land Cruiser Prado Style оснащается дополнительными противоугонными системами, включая центральный замок с двойной блокировкой, а также сигнализацией с датчиками внутреннего объема и угла наклона автомобиля, предупреждающих владельца о нежелательной буксировке.

Напомним, что новая специальная серия - преемник спецсерии Style, которая существовала до обновления Land Cruiser Prado и пользовалась большой популярностью на рынке. Ее доля достигала 45% от общего объема продаж. Новая версия Style призвана развить успех предыдущей. Цены на Toyota Land Cruiser Prado Style стартуют с отметки 3 751 000 рублей.