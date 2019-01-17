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17.01.2019 17:58
Рубрика: ПДД

Штрафы на глазок

Госавтоинспекция посчитала нарушителей, выявленных камерами
Текст: Владимир Баршев
Комплексы автоматической видео и фотофиксации выявили в России почти 106 миллионов нарушений Правил дорожного движения.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Как сообщают в Госавтоинспекции МВД России, по состоянию на начало нового, 2019 года в субъектах Российской Федерации насчитывается 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил. В течение прошлого года количество стационарных комплексов увеличилось на 20 процентов, передвижных - на 1 процент.

Почти 106 миллионов постановлений о нарушениях правил были вынесены в отношении собственников транспортных средств именно на основании материалов, полученных с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации. Это 82,7 процента от общего количества всех вынесенных постановлений за прошедший год.

Фото: РИА Новости
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Сейчас более 11,2 тысячи всех имеющихся в эксплуатации комплексов выявляют нарушения, связанные с превышением установленной скорости. При этом одна тысяча из них выявляет превышение так называемой средней скорости. То есть когда одна камера фиксирует время въезда на участок, другая - время выезда с него.

Время преодоления участка известно, поэтому и среднюю скорость посчитать не проблема. А если она выше установленной, значит, где-то человек излишне разогнался. И за свою оплошность, значит, получит вскоре "письмо счастья".

Как считают в Госавтоинспекции, именно стабилизация скоростных режимов ведет к снижению тяжести последствий аварий и смертности на дорогах. Всего, согласно статистике ГИБДД России, было выявлено 89 миллионов случаев превышения скорости. Кстати, это аж 84 процента от общего количества зафиксированных автоматизированной системой правонарушений.

Стоит отметить, что благодаря установке камер за 2018 год на автодорогах страны ликвидировано более 1,3 тысячи аварийно-опасных участков. 

#ПДД