В Японии от истребителя США F-16 отвалилась деталь

На севере Японии от американского многофункционального истребителя F-16 отвалилась деталь. Инцидент произошел в январе во время полета над территорией префектуры Аомори в предместье гор Хаккода. Машина приписана к военно-воздушной базе США под названием Мисава.

Как передает телерадиокомпания NHK, в результате случившегося никто не пострадал. Ущерба также причинено не было.

Американские военные сами уведомили японскую сторону о произошедшем. По некоторым сведениям, упавшая деталь была сделана из пластика.

Вместе с тем ЧП вызвало серьезную обеспокоенность у местных жителей и региональных властей. Губернатор префектуры Аомори Синго Мимура призвал командование американского военного объекта в ускоренном темпе провести расследование инцидента и принять соответствующие меры.

Напомним, что на этой неделе также уже сообщалось о возникновении проблем у еще одного самолета F-16 с базы ВВС США Мисава. Летательный аппарат совершил экстренную посадку из-за неполадок с двигателем.

Боевая машина приземлилась на взлетно-посадочную полосу гражданского аэропорта города Аомори на севере острова Хонсю. Пилот не пострадал.

Ранее на территории японского архипелага неоднократно падали различные предметы с американских военных летательных аппаратов. Так, в декабре прошлого года в городе Гинован префектуры Окинава от вертолета США CH-53 отвалился иллюминатор. Предмет упал на школьную спортивную площадку, где проходили занятия физкультурой. К счастью, все ученики отделались легким испугом.