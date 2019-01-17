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17.01.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

В России разработана система предсказания ДТП

Текст: Андрей Полухин
Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости
Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости

Система распознавания и раннего информирования об авариях на автодорогах разработана в России. Через некоторое время она сможет предсказывать степень риска попадания в дорожно-транспортное происшествие, чтобы водитель смог снизить вероятность ДТП. Об этом "РГ" сообщили в компании-разработчике "Лаборатория Умного Вождения".

По сути, созданная на основе искусственного интеллекта система Crash AI предназначена для страховщиков. Она работает на машинах, оборудованных "умными" комплексами Connected Car, и позволяет отличить реальные ДТП от ложных и сымитированных, а также от незначительных инцидентов - скажем, резких наездов на препятствия. 

Фото: Пресс-служба УМВД Оренбургской области
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Сигнал об аварии в режиме онлайн передается в оперативно-дежурную службу компании, а ее диспетчер может оперативно получить дополнительную информацию о характере ДТП и степени его тяжести, а также вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД или "скорой".

Между тем в дальнейшем опция должна стать полезной для всех водителей.

"Мы планируем развивать технологию с помощью добавления в систему машинного обучения различных факторов: погоды, геолокации, участков с повышенным количеством аварий, - рассказал директор по маркетингу Никита Касьяненко. - С помощью данных, которые мы собираем и анализируем, можно будет предсказывать и определять степень риска возникновения аварии и уведомлять клиентов во избежание происшествий на дороге".

Отметим, что систему прогнозирования вероятности ДТП на тех или иных участках дорог в 2015 году по заказу Росавтодора создала компания "Яндекс". В 2017-м о подобных разработках "РГ" рассказали в "МосгортрансНИИпроекте".

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