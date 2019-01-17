Видео: чемпион мотогонок Марк Маркес промчался по горному серпантину

Представляя это видео, трудно не злоупотребить словом "легендарный", потому что каждый живой персонаж в нем - гонщик ли, конструктор ли, каждая единица техники от велосипеда до дрифткара - легендарны, овеяны славой и бесконечно уважаемы в мире авто- и мотоспорта. Да что там гонщики! Даже сама трасса Хаконе, с ее роскошными видами Фудзи и столь любимая японскими кинематографистами, и та легендарна, легендарнее легендарного.

Итак, пятикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес перед походом за очередным титулом решил размяться, прокатиться по леген... по знаменитой трассе Хаконе, которую неспроста называют японским Нюрбургрингом. 16-километровый серпантин вдоль давшего название трассе вулкана - пустяк для супербайка Honda RC213V, несколько минут свиста в ушах и мелькания пейзажей перед глазами.

А ведь торопиться как раз не надо, потому что организовавшая этот заезд компания Red Bull устроила что-то вроде гонок "по волнам моей памяти", экскурсионный тур по ключевым вехам развития японского авто- и мотопрома.

Смотрите: на первом же вираже Маркес обгоняет неспешно катящийся Honda Super Cub, выпускаемый с 1958 года и до сих пор считающийся лидером мировых продаж (более 100 млн по всему миру!). И не вздумайте насмешливо глянуть на старичка за рулем этого байка. Это, между прочим, сам Норио Иобе, победитель гонок GP500.

Дальнейший заезд Маркеса - как хождение по музею автомобильной и мотоциклетной славы Страны восходящего солнца. Посмотрите направо, вот вам знаменитый Nissan Skyline Gt-R, о котором в 1970-е мечтали все японцы от 7 до 70 лет.

Посмотрите налево - могучий грузовик Нino Ranger, щедро затюнингованный в местной традиции Dekotora (больше хромированных фар, решеток, подиумов и труб, больше, еще больше! А что невозможно хромировать - густо покрыть аэрографией и, как рождественскую елку, лампочками).

Далее - троица байков Honda серий VFR400R, NSR250R и CBR400RR. Говорить о них - пересказывать историю всей японской молодежной культуры 1980-1990-х годов.

За ними - двухместная Mazda RX7, апофеоз крутости и автороскоши из совсем уже близкой к нам эпохи, конца 90-х, а рядом стоит сам Исами Амемия, создатель и крестный отец, альфа и омега японского автотюнинга.

Можно ли доехать до конца Хаконе, чтобы не упасть с мотоцикла, тараща восхищенно глаза по сторонам и поминутно раскланиваясь с мастодонтами японского автопрома - мы не знаем. Маркес как-то доехал. Чемпион, что и говорить.