Видео: Как дать елке вторую жизнь

Праздники кончились, пришло время прощаться с новогодними елками. Нести на помойку дерево жалко, но можно дать ему вторую жизнь. Если положить елку, сосну или пихту в мусорный бак, то дальнейшая их судьба - свалка. А если сдать дерево в специальный пункт приема, то оттуда оно отправится на переработку и превратится в груду щепы. Впоследствии ей могут посыпать дорожки в парках или утеплять подстилки для животных в вольерах.

Такой "Елочный круговорот" проводится уже в четвертый раз. По словам замруководителя "Мосприроды" Веры Струковой, в первый год акции работал всего один пункт в Битцевском парке - тогда удалось собрать всего около 20 деревьев. В 2017 году открылись уже 12 пунктов приема, и количество собранных елок увеличилось до 500. В прошлом году люди сдали уже 7000 деревьев. За восемь дней работы в этом году уже удалось собрать 2,5 тысячи и переработать 1,8 тысяч хвойных, и это только начало - пункты приема открыты до 1 марта. Так что у любителей избавляться от старой елки ближе к весне время еще есть.

Главное - позаботьтесь, чтобы на деревьях не оставалось мишуры и украшений. Полный список точек можно на найти на сайте Мосприроды.