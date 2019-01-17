Волочкова передумала оставаться жить на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова приехала на родину с Мальдив, где хотела остаться на ПМЖ. Она опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлена возле своего дома в Москве. При этом балерина отметила, что рада вернуться домой.

Ранее Волочкова заявила в своем Instagram о том, что решила остаться жить на Мальдивах, где находится ее любимое место на Земле. Звезда отметила, что оттуда теперь будет "осуществлять перелеты по творческой необходимости". Кроме того, балерина призналась в том, что ищет местную школу для дочери Ариадны.

Что заставило артистку передумать и покинуть острова, не сообщается.