Новости

Волочкова передумала оставаться жить на Мальдивах 04:05
На острове Кутиноэрабу в Японии началось извержение вулкана 04:04
Введенный Клинтоном режим ЧП Трамп продлил еще на год 03:58
Протесты против повышения стоимости проезда прошли в Бразилии 03:37
МВД Мексики предложило приравнять кражу бензина к тяжким преступлениям 03:24
В США арестован мужчина за подготовку нападения на Белый дом 03:22
Мэр Гданьска Павел Адамович будет похоронен 19 января 02:59
Депутат Верховной Рады пришел на телеэфир в образе Чаплина 02:48
Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД 02:45
Лидер КНДР передал Трампу очередное послание 02:28
Пелоси предложила Трампу перенести его ежегодное послание Конгрессу 02:02
Рослесхоз предложил запретить китайцам покупать древесину у граждан РФ 01:44
Вышел трейлер причудливого космического триллера "Высшее общество" 01:38
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь 01:18
Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы" 01:04
Выпившие бойцы ВСУ подорвались в Донбассе на мине 01:02
Администрация Трампа заставит еще 50 тысяч служащих работать бесплатно 00:40
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них 00:38
Мать Брэда Питта о Джоли: Эта женщина разрушила жизнь моего сына 00:04
Скончался актер и продюсер "Дозоров" Алексей Кублицкий 16.01.2019
В Тбилиси число жертв взрыва газа выросло до четырех 16.01.2019
Крупный производитель водки объяснил задержание гендиректора 16.01.2019
В Тбилиси в многоэтажном доме взорвался газ: есть жертвы 16.01.2019
Назван главный кандидат на участие в "Евровидении-2019" от России 16.01.2019
Во Львовской области отменили запрет на "русскоязычный культурный продукт" 16.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 04:05
Рубрика: Культура

Волочкова передумала оставаться жить на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова приехала на родину с Мальдив, где хотела остаться на ПМЖ. Она опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлена возле своего дома в Москве. При этом балерина отметила, что рада вернуться домой.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Басков отверг предложение руки и сердца балерины Волочковой

Ранее Волочкова заявила в своем Instagram о том, что решила остаться жить на Мальдивах, где находится ее любимое место на Земле. Звезда отметила, что оттуда теперь будет "осуществлять перелеты по творческой необходимости". Кроме того, балерина призналась в том, что ищет местную школу для дочери Ариадны.

Что заставило артистку передумать и покинуть острова, не сообщается.

Культура Театр Танец Общество Ежедневник Светская хроника
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
Число жертв теракта в сирийском Манбидже выросло до 27