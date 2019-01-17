Вышел стильный трейлер шпионской КГБ-драмы "Код "Красный"

На YouTube-канале LionsgateFilmsUK опубликован эстетически радующий глаз породистой картинкой трейлер драмы "Код "Красный" (Red Joan), основанной на реальных событиях. В котором 84-летняя "оскаровская" лауреатка Джуди Денч играет неуловимого "отставного старейшего британского агента КГБ, шпионку Мелиту Норвуд, в годы войны поставлявшую важнейшие сведения коммунистической России" и тем предотвратившую Третью мировую. А далее - отошедшую от дел и тихо доживавшую за городом. Вплоть до внезапного ареста в нулевые.

.@LionsgateUK’s #RedJoan starring Dame Judi Dench will be out in the UK on the 19th April lovelies! pic.twitter.com/1HUCOIwMal — LetsStartWithThisOne (@StartWithThis) January 16, 2019

Режиссер - Тревор Нанн ("Двенадцатая ночь", телеадаптации "Отелло" и "Венецианского купца"). Сценарий - Линдсэй Шаперо (сериал "Нашествие варваров", "Чайный вор").

В других ролях: Софи Куксон (дилогия Kingsman), Кевин Фуллер ("Лютер", "Страйк", "Падение Ордена"), Стив Хиллман ("Бесстыдники"), Стефан Боксер ("Восьмое чувство", "Лютер").

Российская премьера - 25 апреля.