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Вышел стильный трейлер шпионской КГБ-драмы "Код "Красный"

Новости
    17.01.2019, 15:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале LionsgateFilmsUK опубликован эстетически радующий глаз породистой картинкой трейлер драмы "Код "Красный" (Red Joan), основанной на реальных событиях. В котором 84-летняя "оскаровская" лауреатка Джуди Денч играет неуловимого "отставного старейшего британского агента КГБ, шпионку Мелиту Норвуд, в годы войны поставлявшую важнейшие сведения коммунистической России" и тем предотвратившую Третью мировую. А далее - отошедшую от дел и тихо доживавшую за городом. Вплоть до внезапного ареста в нулевые.

Режиссер - Тревор Нанн ("Двенадцатая ночь", телеадаптации "Отелло" и "Венецианского купца"). Сценарий - Линдсэй Шаперо (сериал "Нашествие варваров", "Чайный вор").

В других ролях: Софи Куксон (дилогия Kingsman), Кевин Фуллер ("Лютер", "Страйк", "Падение Ордена"), Стив Хиллман ("Бесстыдники"), Стефан Боксер ("Восьмое чувство", "Лютер").

Российская премьера - 25 апреля.

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