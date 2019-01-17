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Рубрика: Общество

Неврологи рассказали о возможном способе защиты от слабоумия

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Элементарная физическая активность является важным фактором, замедляющим возрастные изменения в мозге. К такому выводу пришли специалисты из Университета Раш в Чикаго.

Полный текст исследования опубликован в научном журнале Neurology. В эксперименте приняло участие 454 пожилых человека, пишет Eurekalert. Чуть меньше половины из них имели диагностированную деменцию, остальные были здоровы. Врачи наблюдали за ними в течение 20 лет: пациенты проходили тесты на физическую подготовку, уровень мышления и памяти. При этом все они подписали согласие на то, чтобы после смерти их мозг подвергся дальнейшим исследованиям. Средний возраст участников на момент смерти составил 91 год.

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Каждый участник эксперимента получил прибор для круглосуточного измерения физической активности, начиная от простых домашних обязанностей и заканчивая упражнениями. Оказалось, что люди с диагностированной деменцией двигались в среднем на 30 процентов меньше, чем здоровые участники эксперимента.

Посмертные исследования мозга доказали, что более высокие показатели физической активности были связаны лучшими навыками мышления и более острой памятью.

- Упражнения - простой способ улучшить здоровье и защитить мозг. Но важно отметить, что наше исследование не устанавливает причинно-следственную связь. Возможно, что физическая активность снижается по мере потери памяти и мыслительных способностей, - пояснил один из авторов исследования Арон Бухман, член Американской академии неврологии.

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