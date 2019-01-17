Неврологи рассказали о возможном способе защиты от слабоумия

Элементарная физическая активность является важным фактором, замедляющим возрастные изменения в мозге. К такому выводу пришли специалисты из Университета Раш в Чикаго.

Полный текст исследования опубликован в научном журнале Neurology. В эксперименте приняло участие 454 пожилых человека, пишет Eurekalert. Чуть меньше половины из них имели диагностированную деменцию, остальные были здоровы. Врачи наблюдали за ними в течение 20 лет: пациенты проходили тесты на физическую подготовку, уровень мышления и памяти. При этом все они подписали согласие на то, чтобы после смерти их мозг подвергся дальнейшим исследованиям. Средний возраст участников на момент смерти составил 91 год.

Каждый участник эксперимента получил прибор для круглосуточного измерения физической активности, начиная от простых домашних обязанностей и заканчивая упражнениями. Оказалось, что люди с диагностированной деменцией двигались в среднем на 30 процентов меньше, чем здоровые участники эксперимента.

Посмертные исследования мозга доказали, что более высокие показатели физической активности были связаны лучшими навыками мышления и более острой памятью.

- Упражнения - простой способ улучшить здоровье и защитить мозг. Но важно отметить, что наше исследование не устанавливает причинно-следственную связь. Возможно, что физическая активность снижается по мере потери памяти и мыслительных способностей, - пояснил один из авторов исследования Арон Бухман, член Американской академии неврологии.