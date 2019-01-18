Британская полиция подтвердила, что принц Филипп в момент ДТП был трезв

Полиция графства Норфолк проверила на алкоголь супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа и установила, что он на момент ДТП был трезв, передает РИА Новости.

Напомним, что авария произошла во второй половине дня в четверг вблизи поместья Сандрингем, где королева и ее супруг традиционно проводят зиму. 97-летний принц был за рулем автомобиля, который столкнулся на перекрестке с другой машиной и перевернулся. Он не пострадал.

"Правилом для полиции является проверка всех водителей, попавших в аварии, на содержание паров алкоголя при выдохе. - заявили в полиции. - Мы подтверждаем, что оба водителя были проверены, результат проверок - негативный".