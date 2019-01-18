Букмекеры верят в победу России на "Евровидении"

По прогнозам букмекеров, шансы России победить на "Евровидении", которое в этом году пройдет в Тель-Авиве, вырастут до тридцати процентов в том случае, если нашу страну на смотре будет представлять певец Сергей Лазарев. Официально участие которого, напомним, пока не подтверждено.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора по стратегическому развитию информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Алексея Ткачука.

Подчеркнувшего, что, хотя официально об утверждении Лазарева и не заявлено, "букмекеры по секрету сообщают", что поездка на смотр именно его - "событие решенное, с вероятностью более чем в 99%".

И вероятность победы России на "Евровидении", в этой связи, - около тридцати процентов. По десять - у Франции и Швеции.

"Конечно, все это очень предварительные оценки - они наверняка изменятся ближе к конкурсу, когда определятся и активизируются все участники", - уточнил Ткачук. Добавляя, что "измениться оценки могут сильно".

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая. В нем примут участие представители 42 стран - на одну меньше, чем в прошлом году. Поскольку от участия в конкурсе отказалась Болгария - "по финансовым причинам".

Ранее сообщалось, что на "Евровидение" приедет Мадонна.