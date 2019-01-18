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Букмекеры верят в победу России на "Евровидении"

Поп-музыка
    18.01.2019, 12:14
Текст:   Олег Усков

По прогнозам букмекеров, шансы России победить на "Евровидении", которое в этом году пройдет в Тель-Авиве, вырастут до тридцати процентов в том случае, если нашу страну на смотре будет представлять певец Сергей Лазарев. Официально участие которого, напомним, пока не подтверждено.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора по стратегическому развитию информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Алексея Ткачука.

Подчеркнувшего, что, хотя официально об утверждении Лазарева и не заявлено, "букмекеры по секрету сообщают", что поездка на смотр именно его - "событие решенное, с вероятностью более чем в 99%".

И вероятность победы России на "Евровидении", в этой связи, - около тридцати процентов. По десять - у Франции и Швеции.

"Конечно, все это очень предварительные оценки - они наверняка изменятся ближе к конкурсу, когда определятся и активизируются все участники", - уточнил Ткачук. Добавляя, что "измениться оценки могут сильно".

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая. В нем примут участие представители 42 стран - на одну меньше, чем в прошлом году. Поскольку от участия в конкурсе отказалась Болгария - "по финансовым причинам".

Ранее сообщалось, что на "Евровидение" приедет Мадонна.

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