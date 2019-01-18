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18.01.2019 12:39
Рубрика: Крупные компании

Бывшего главу Nissan и Mitsubishi обвинили в присвоении 7,8 млн евро

Текст: Надежда Толстоухова
Фото: REUTERS/Issei Kato Фото: REUTERS/Issei Kato
Фото: REUTERS/Issei Kato

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон незаконно получил 7,82 миллиона евро через зарубежное венчурное предприятие Mitsubishi. Об этом в пятницу объявил японский концерн по итогам внутренней проверки, передает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Skoda
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При этом в японском концерне заявили, что каких-либо нарушений со стороны Карлоса Гона при управлении самой Mitsubishi выявлено не было.

Карлоса Гона и одного из членов совета директоров  Nissan Грега Келли японский суд арестовал в ноябре прошлого года по подозрению в финансовых махинациях. По версии следствия, Гон скрывал свои реальные доходы и не платил с них налоги. В декабре Келли отпустили под залог, а арест Гона продлили в связи с новыми обвинениями, на этот раз в том, что в 2008 году он списал убытки на сумму 16,7 миллиона долларов, которые понесла компания, управлявшая его активами, на  Nissan. Сам Карлос Гон обвинения отвергает, утверждая, что компании не понесли от его действий никаких потерь.

#Nissan #Mitsubishi