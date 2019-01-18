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Рубрика: Экономика

ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года

Текст: Александра Воздвиженская

Банк России закупил в международные резервы в прошлом году почти 274 тонны монетарного золота, что стало для него рекордным показатем. В итоге к началу 2019 года в резервах ЦБ лежало уже 2112 тонн, или 67,9 миллиона тройских унций желтого металла. Стоимость актива составляет 86,9 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.

Фото: iStock
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Закупки золота в резервы ЦБ начал наращивать в 2008 году, начав с отметки чуть выше 400 тонн. Наиболее активный период закупок - с 2014 года. Всего за последние четыре года объем золотого запаса вырос более чем на тысячу тонн. В мире Банк России находится на первом месте по ежегодным закупкам и на пятом - по объему накопленного запаса золота.

Со временем приобретенное ЦБ золото растет в цене, так как валюта покупки проинфляционна - это рубли. Однако ЦБ нарастил за десять лет долю золота в резервах в стоимостном выражении с 2,5 процента до 18,55 процента не ради прибыли, а для стабильности запасов и диверсификации портфеля сбережений. Так, наличие в резервах золота - "это стопроцентная гарантия защиты от юридических и политических рисков", говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. На фоне сокращения объема долларовых вложений регулятора это стало еще более актуально.

Запасы золота в России достигали своего максимума в 1941 году - 2800 тонн. Если темпы закупок сохранятся, то в 2022 году золотой запас впервые в истории современной России обновит советский рекорд, писала ранее "РГ".

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