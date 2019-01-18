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18.01.2019 10:34
Рубрика: В мире

Эксперт назвал непростым разрешение ситуации c Brexit

Текст: Иван Карташов
Политологи и экономисты по обеим сторонам Ла-Манша уверены, что результаты голосования британского парламента по Brexit в минувший вторник, а также несостоявшийся вотум недоверия правительству Терезы Мэй однозначно отвечают на повисший в воздухе вопрос. Простого решения относительно выхода Великобритании из ЕС не существует.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Лично я не думаю, что существуют простые решения в той ситуации, в какой оказалась Британия. Тем не менее, думаю, что второй референдум видится наиболее вероятным сценарием, даже несмотря на тупик в парламенте, свидетелями которого мы стали", - рассказал РИА Новости директор Центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.

Фото: REUTERS
Что предпримет Тереза Мэй после провала ее соглашения по Brexit

У парламентских фракций накопилось слишком много разногласий как относительно самого факта Brexit, так и условий выхода страны из Евросоюза. Североирландские юнионисты, например, выступают против установления пограничного и таможенного режимов. Сторонники Brexit среди консерваторов, в свою очередь, не довольны тем, что из-за Северной Ирландии Великобритания будет находиться в таможенном союзе ЕС без возможности выхода в одностороннем порядке. Те парламентарии, которые изначально были против идеи выхода страны из союза, почувствовали слабость предлагаемой Мэй схемы и усмотрели возможность смягчить условия Brexit или организовать повторный референдум.

"Считаете ли вы сделку плохой или хорошей, зависит от вашей позиции относительно Brexit, но нет сомнений в том, что она ограничит возможность Британии влиять на законодательство во многих сферах, и нет никаких гарантий того, что страна не попадет в ловушку из-за пограничного вопроса в Северной Ирландии. Структура переходного периода также представит ЕС мощный рычаг для влияния во время предстоящих переговоров о форматах будущего сотрудничества", - добавил эксперт.

В понедельник, 21 января, Тереза Мэй должна представить в парламент запасной план выхода страны из Евросоюза. Во вторник, 15 января, в британском парламенте прошло голосование о сделке по Brexit. Более двух третей парламентариев (432) высказались против предложенной схемы и только 202 - за. Это стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет. Днем позже с перевесом всего в 19 голосов Мэй удалось избежать вотума недоверия возглавляемому ей правительству.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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