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Рубрика: Экономика

Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов проанализировал заявление "Нафтогаза Украины" о том, что компания намерена продолжить поиски активов "Газпрома". Об этом сообщает издание RT.

Взыскать планируется 2,56 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. По словам Сергея Правосудова, пока стороны ждут, что решит апелляция, бесполезно пытаться арестовать активы "Газпрома".

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"Если подтвердят, допустим, что "Газпром" должен заплатить эти деньги или меньшую сумму, он уже зарезервировал эти деньги у себя на балансе. Эта суета вокруг активов ни к чему не приведёт", - сказал Правосудов.

"Нафтогаз Украины" не исключает, что "Газпром" прекратит транзит газа через Украину с 1 января 2020 года, после истечения действующего контракта. Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть подписан с новым оператором газотранспортной системы страны, заявил "Нафтогаз Украины". На 21 января назначены трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе на министерском уровне в формате Россия, Украина и Еврокомиссия.

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