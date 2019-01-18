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18.01.2019 16:07
Рубрика: Легковые авто

Ford Mondeo обновился и "позеленел"

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

На международном автосалоне в Брюсселе дебютировала рестайлинговая версия седана Ford Mondeo.

Американская "четырехдверка" получила перепрофилированные бамперы и узкие фонари, объединенные горизонтальной хромированной полоской. Кроме того, отныне в зависимости от модификации предлагаются различные исполнения шестиугольной решетки радиатора - как с горизонтальными поперечинами, так и мелкоячеистые. Пересмотрены также гамма окраски кузова и линейка легкосплавных колесных дисков.

Главное новшество в салоне - шайба селектора "автомата" в стиле поворотного тумблера младшей модели Focus. Это изменение позволило выкроить больше пространства в районе центрального тоннеля. Полезная новация в списке электронных помощников - модернизированная система распознавания дорожных знаков.

Фото: REUTERS/Ben Klayman
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В моторную гамму вошли новый 2-литровый турбодизель EcoBlue, представленный в двух вариантах мощности - 120, 150 и 190 л.с. Этот мотор сочетается с 6-ступенчатой "механикой" и 8-диапазонным "автоматом". Полный привод по-прежнему доступен для 2-литровых дизальных модификаций в виде опции. Альтернатива дизелю - бензиновый турбодвигатель EcoBoost объемом 1,5 л мощностью 165 л.с.

В то же время для исполнения универсал на европейском рынке впервые выделана гибридная силовая установка на основе 2-литрового бензинового двигателя, работающего по циклу Аткинсона, электромотора, "автомата" и тяговой литий-ионной батареи на 1.4 квт/ч. Совокупная отдача гибридного привода составляет 184 л.с. Еще одна "фишка" нового гибрида - система рекуперации энергии торможения. Помимо гибридного такой автомобиль имеет также и чисто электрический режим, позволяющий передвигаться в "зеленом" формате, на электротяге.

Дебют рестайлинговой модели на европейском рынке состоится в начале весны.

Фото: Пресс-служба Ford
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#Ford