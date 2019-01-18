Новости

Стэфан Лёвен избран премьер-министром Швеции 13:33
В Сочи суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в ливневке 13:25
Во Франции госпитализирована Диана Арбенина 13:23
Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник 13:22
Дептранс Москвы прокомментировал идею о бесплатных парковках у работы 13:11
Может ли Peugeot Traveller стать альтернативой Volkswagen Multivan 13:04
Пожарные инспекторы МЧС значительно увеличат проверки 13:02
В Феодосии избран глава горсовета и назначен врио мэра 13:02
Некоммерческим организациям за правонарушение смягчат наказание 13:01
Facebook и Twitter передали Роскомнадзору сведения о данных россиян 13:01
Главы ДНР и ЛНР заявили о проведении военных учений 12:59
Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли 12:57
Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму 12:56
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2020 году 12:51
ФСО поддержала проект о российском сегменте интернета 12:50
Часть обвинений снята с трех участников "Артподготовки" 12:48
Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса 12:41
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi обвинили в присвоении 7,8 млн евро 12:39
Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны за проституцию 12:38
"Газпром" оспорит решение суда списать 9 млрд долгов в Чечне 12:36
В Перми по факту пожара в офисном центре завели уголовное дело 12:30
Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины 12:28
Спасен второй пилот Су-34, упавшего в Хабаровском крае 12:28
Вынесен приговор рэперу-"экзорцисту", убившему внучку Моргана Фримена 12:22
Какие Lada перестали покупать в Европе 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 12:50
Рубрика: Экономика

ФСО поддержала проект о российском сегменте интернета

Текст: Иван Петров

Федеральная служба охраны (ФСО) поддерживает проект о защите рунета. Об этом стало известно на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике. "В соответствии с указом президента определен единый порядок взаимодействия государственных органов с сетью интернет, он определяет, что госорганы взаимодействуют через российский государственный сегмент интернета... По этому указу, эксплуатация, развитие и поддержание данной сети возложено на Федеральную службу охраны", - заявил представитель ФСО Виталий Пугачев.

Фото: iStock
Киберкриминалисты ищут взламывающих радионяни хакеров

Представитель спецслужбы указал, что на пестрой карте российского интернета есть много белых пятен, а предложенный закон эти пятна уберет. "Федеральная служба охраны подтверждает необходимость данного проекта, может быть, отдельные его элементы потребуют технического уточнения", - цитирует РИА Новости Пугачева.

Напомним, в декабре минувшего года группой сенаторов был внесен в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Он, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.

В законопроекте прописаны необходимые правила маршрутизации трафика и контроля их соблюдения. В том числе "создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи". Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

17 января также стало известно, что госзакупки по линии ФСО могут убрать из публичного пространства. Об этом говорится в разработанных ФСО поправках в закон о госзакупках.

Экономика Отрасли Связь Правительство ФСО Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации
Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34
Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли
Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект