ФСО поддержала проект о российском сегменте интернета

Федеральная служба охраны (ФСО) поддерживает проект о защите рунета. Об этом стало известно на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике. "В соответствии с указом президента определен единый порядок взаимодействия государственных органов с сетью интернет, он определяет, что госорганы взаимодействуют через российский государственный сегмент интернета... По этому указу, эксплуатация, развитие и поддержание данной сети возложено на Федеральную службу охраны", - заявил представитель ФСО Виталий Пугачев.

Представитель спецслужбы указал, что на пестрой карте российского интернета есть много белых пятен, а предложенный закон эти пятна уберет. "Федеральная служба охраны подтверждает необходимость данного проекта, может быть, отдельные его элементы потребуют технического уточнения", - цитирует РИА Новости Пугачева.

Напомним, в декабре минувшего года группой сенаторов был внесен в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Он, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.

В законопроекте прописаны необходимые правила маршрутизации трафика и контроля их соблюдения. В том числе "создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи". Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

17 января также стало известно, что госзакупки по линии ФСО могут убрать из публичного пространства. Об этом говорится в разработанных ФСО поправках в закон о госзакупках.