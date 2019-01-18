Hyundai будет производить автомобили из российских компонентов

Компания приняла обязательства по производству легковых автомобилей с использованием российских компонентов: двигателя, автоматической коробки передач и элементов системы управления. Контракт заключен сроком на 10 лет.
"Реализации проекта предполагает осуществление поставок продукции на экспортные рынки, и осуществление НИОКР на территории Российской Федерации" - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Совокупный объем инвестиций составит 16,6 миллиардов рублей. С учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть 35 миллиардов рублей. Объем налогов, планируемых к отчислению в бюджеты различных уровней, составит более 244 миллиардов рублей.
В рамках проекта будет освоено высоко локализованное производство автомобилей Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta и машинокоплектов.