Hyundai будет производить автомобили из российских компонентов

Стали известны подробности специнвестконтракта Минпромторга с компанией "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" для реализации проекта по локализации производства легковых автомобилей в России. Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

Компания приняла обязательства по производству легковых автомобилей с использованием российских компонентов: двигателя, автоматической коробки передач и элементов системы управления. Контракт заключен сроком на 10 лет.

"Реализации проекта предполагает осуществление поставок продукции на экспортные рынки, и осуществление НИОКР на территории Российской Федерации" - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Совокупный объем инвестиций составит 16,6 миллиардов рублей. С учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть 35 миллиардов рублей. Объем налогов, планируемых к отчислению в бюджеты различных уровней, составит более 244 миллиардов рублей.

В рамках проекта будет освоено высоко локализованное производство автомобилей Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta и машинокоплектов.