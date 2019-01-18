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Рубрика: Власть

Кабмин поддержал проекты о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

Правительство положительно оценило законопроекты, которые предусматривают процедуры блокировки фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти РФ. Эти документы уже в ближайший понедельник рассмотрят депутаты на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи, заверил его руководитель Леонид Левин.

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"Ввиду того, что со стороны правительства получены положительные заключения на эти законопроекты, они будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета в понедельник", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, первый законопроект предусматривает запрет на публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно значимой информации", которая может нести угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, а также здоровью граждан.

Второй предлагает блокировать материалы, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

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