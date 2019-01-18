Лукашенко не против общей валюты с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что не возражает против единой валюты в Союзном государстве. Однако, по его мнению, это должен быть не российский рубль - необходимо будет создать эмиссионный центр, который бы работал на равных условиях.

Лукашенко отдельно отметил, что Минск не отказывается от интеграции на условиях договора о создании Союзного государства от 1999 года. Однако единая валюта - это заключительный этап интеграции. "Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса", - приводит слова президента государственное агентство БелТА.

Белоруссия также готова унифицировать с Россией налоговую и таможенную политику, но не в ущерб национальным интересам. По его мнению, этот процесс должен идти на равных условиях.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 13 декабря 2018 года заявил о готовности воплотить в жизнь все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая организацию единых эмиссионного центра, таможенной службы, суда и Счетной палаты. Такой уровень интеграции позволил бы проводить общую политику в области ценообразования.