Может ли Peugeot Traveller стать альтернативой Volkswagen Multivan

Traveller создан для поездок на дальние дистанции, само его название говорит о том, что в городе ему тесно и некомфортно. А раз так, то правильнее всего пуститься в небольшое приключение, а не толкаться в пробках по маршруту дом-работа-дом. Так мы и сделали, отправившись из Москвы в Ярославль. Почти 600 км - прекрасная возможность проверить Peugeot в деле.

Автомобиль продается в России только с двумя дизельными двигателями. Первый объемом 1,6 литра выдает 90 л.с., а второй - двухлитровый силовой агрегат - получил мощность 150 л.с. (машина с этим мотором и была на нашем тесте). А вместе с таким двигателем идет 6-ступенчатый "автомат" Aisin.

Каких-то претензий к этой паре у меня лично не возникло - коробка шустро переключает передачи, а мотор, как и положено дизельным движкам, очень приемист на низах, хотя, конечно, надо понимать, что Peugeot не поразит вас своей динамикой. По паспорту автомобиль достигает "сотню" за 12,7 секунды - в реальности примерно в эти цифры француз и вписывается.

Другое дело, что если в городе к такой медлительности ты быстро привыкаешь, да и хорошенько разогнаться сейчас уже не представляется возможным (огромное количество камер делает свое дело), то на трассе возникают проблемы. И связаны они в первую очередь с тем, что каждый обгон приходится выверять заранее - если хорошенько загрузить машину (посадить пятерых взрослых и одного ребенка, например, а также кучу вещей), то 150 сил уже не хватает.

Помочь хоть как-то исправить ситуацию призваны подрулевые лепестки, но, конечно, полностью эту проблему они не решат. Вам просто придется смириться с ролью этакой большой черепахи. Да и нужно понимать, что у микроавтобуса другие плюсы.

Некоторые журналисты жаловались, что, дескать, управлять Traveller тяжело, он непредсказуем, не любит резких маневров. Но, честно говоря, такие слова слышать как-то даже странно. Во-первых, для микроавтобуса "француз" рулится вполне достойно - нужно лишь привыкнуть к нему. Во-вторых, априори не стоит ждать от автомобиля, снаряженная масса которого 2 тонны, образцовой управляемости.

Подвеска "путешественника" уверенно справляется с многочисленными изъянами российских дорог. Она не пропускает даже самую мелочь, при этом остается мягкой и комфортной. До этого приходилось ездить на Volkswagen Multivan - и надо сказать, что "француз" в этом компоненте выглядит явно предпочтительнее. У "немца" очень жесткая подвеска, которая заставит вас даже небольшие ямы объезжать стороной. В Peugeot же ничего подобного нет. До "пробоев" даже на очень плохих участках дороги дело так и не дошло.

Шумоизоляция. Даже на высокой скорости посторонние звуки, которые проникают в салон, не будут вас раздражать. Гул шин и шуршание дизеля не напрягают. За все время нашей поездки о шумоизоляции не вспомнилось ни разу.

Прямую микроавтобус держит на отлично, но в резких поворотах, и это вполне естественно, автомобиль кренится, приходится чуть подруливать. Плюс при резком торможении Traveller норовит клюнуть носом. С этим ничего не поделаешь - придется смириться. Хотя в целом стоит отметить, на дороге француз произвел приятное впечатление. Те недостатки, которые у него обнаружились, точно не являются критическими.

Еще один важный момент, который интересует всех без исключения, это расход топлива. На трассе он колебался на крайне низком уровне - в районе 6 литров на "сотню". А всего же за месяц в смешанном цикле автомобиль "кушал" примерно 8 литров на 100 км. На мой взгляд, очень достойный показатель.

Но главное, это, конечно, не расход, а то, что Traveller - микроавтобус с большим количеством места, где каждому приятно и удобно путешествовать. За время нашей поездки ни у кого ничего не заболело, никто ничего не отсидел. Удобные кресла обеспечивают комфортную посадку даже при многочасовых перегонах.

У кого есть маленькие дети, тот знает, что не всегда все может пойти по плану. Точнее всегда все идет не так, как хочется. Поэтому легче и быстрее перекусить в самом автомобиле, чем отправиться с ребенком в кафе при АЗС. И тот же выдвижной столик оказался очень кстати - приводится в действие он за считанные минуты, да и сам по себе очень удобный. Так что пикник в поездке спокойно можно провести и в самой машине.

Если подводить итоги, то Traveller отлично подойдет на роль как бизнес-шаттла (в качестве корпоративного транспорта), так и в качестве автомобиля на дальние поездки. Главный конкурент француза в этом сегменте - это Volkswagen Multivan. Но у Peugeot есть неоспоримое преимущество - цена. Traveller в комплектации Business VIP стоит 2 799 000 рублей, немца же за эти деньги можно купить только в начальной версии Trendline (если мы говорим о дизельном моторе и "роботе" DSG). И, естественно, большинство нужных и важных опций будет недоступно, их придется докупать, что, конечно, сразу же отразится на стоимости. Так что Peugeot Traveller вполне может стать альтернативой Volkswagen Multivan.