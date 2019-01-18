Павел Колобков: Россия выполнила все требования ВАДА

Российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), касающиеся предоставления организации данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В сентябре прошлого года исполком ВАДА восстановил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, выдвинув обязательное условие: ВАДА должно получить данные московской лаборатории. В последние дни в Москве в рамках третьего визита работали эксперты ВАДА - они занимались извлечением данных. Колобков отметил, что работа завершена успешно.

"Последний визит экспертов ВАДА прошел в плотном графике. Была проведена объемная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России. Все участники процесса были нацелены на успешный результат, - приводит слова Павла Анатольевича пресс-служба спортивного ведомства. - Минспорт России со своей стороны оказал максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных. Сейчас могу уверенно сказать, мы выполнили все требования ВАДА согласно нашим договоренностям и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России. Убежден, что полученные данные позволят достичь истины в интересах "чистого" спорта".

Исполком ВАДА 22 января проведет телефонную конференцию, на которой обсудит рекомендации комитета по соответствию по вопросу РУСАДА. После этого в отношении российской организации, вероятно, будет принято окончательное решение.