Посольство РФ подтвердило задержание россиянина в Норвегии

Российские дипломаты уточняют ситуацию вокруг ареста гражданина РФ в Осло, но подтверждают сам факт его задержания правоохранительными органами. Об этом сообщили в посольстве РФ в Норвегии.

"По имеющейся информации, 17 января 2019 г. в Осло задержан росгражданин, нанесший ножевые ранения женщине в магазине", - сообщила дипмиссия на официальной странице в Facebook.

Дипломаты добавили, что находятся в контакте с правоохранительными органами и уточняют детали дела.

Ранее норвежские СМИ сообщили об аресте гражданина РФ, прибывшего в Осло из Башкортостана через Швецию. Накануне он в магазине напал с ножом на покупательницу, нанеся ей тяжелое ранение в спину. По информации полиции, 20-летний мужчина сам назвал совершенный им акт террористическим. Следствие полагает, что он планировал несколько убийств.