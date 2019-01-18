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Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово

Текст: Кира Латухина

Итоги визита в Сербию и предстоящие международные контакты обсудил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ

На повестке были итоги переговоров, состоявшихся во время визита Владимира Путина в Сербию. Затрагивалась, в частности, косовская проблематика, сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь шла и о предстоящих международных контактах главы государства.

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Также обсуждались вопросы социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности Проблема Косово
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