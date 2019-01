Rambler перезапустит ЖЖ еще раз

Компания Rambler Group объявила о масштабном перезапуске платформы "Живой Журнал". Реализация обновлений стартует в ближайшее время, говорится в сообщении.

Изменения затронут и авторов, и читателей. Отмечается, что компания полностью обновила технологическое ядро платформы, упростила навигацию и ввела категоризацию контента с помощью машинного обучения. Последнее нововведение - одно из самых главных, отмечает руководитель проекта LiveJournal Наталия Арефьева.

Категоризация контента заключается в создании специальных подборок под каждого пользователя. Такая персонализация, считают в компании, позволит блогерам находить свою аудиторию.

Отметим, что подобный алгоритм лежит в основе работы другой блог-платформы - "Яндекс.Дзен". Сервис создает ленту каналов исходя из предпочтений и подписок читателя, а для авторов предлагает удобную платформу для публикаций и продвижения контента.

Для привлечения новых блогеров и мотивации уже существующих авторов ЖЖ планирует запустить систему грантов. Победители получат возможность на льготных условиях получить промо-размещения, в том числе и на других площадках Rambler.

Также ЖЖ готовит обновление для мобильного приложения, которое станет дружелюбнее к авторам. Там также станет удобнее просматривать свою ленту и подборки. Последний раз приложение для Android, например, обновлялось в 2017 году.

Блог-платформа "Живой журнал" запустилась в 1999 году американским программистом Брэдом Фицпатриком. В 2007 году компания Six Apart продала платформу компании SUP Media, занимавшейся поддержкой кириллического сегмента "ЖЖ". С 2013 года принадлежит Rambler Group Александра Мамута.