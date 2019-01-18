СК обнародовал видео владений экс-главы Серпуховского района

Впервые СКР на своем сайте анонсирует целый фильм о том, как живут отдельно взятые чиновники, причем не самого высокого ранга. Обычно СК дает "картинку", как иллюстрацию к своему сообщению. Но на этот раз съемка сотрудников Следственного комитета не просто рабочий момент следствия.

Место жительства бывшего главы одного из районов Подмосковья, снятое с квадрокоптера, доказывает законность интереса правоохранителей к региональному чиновнику лучше, чем любой комментарий с перечислением уголовных статей.

На ролике, размещенном на сайте СК, виден очень не маленький огороженный лесной участок, который из разряда тех, что измеряются не сотками, а гектарами. На участке кирпичный особняк и хозяйственные постройки. Это жилье экс-главы Серпуховского района, который, по мнению следствия, владеет 565 земельными участками и 22 машинами. Следователи обвинили бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Съемка не только позволяет разглядеть добротный кирпичный особняк, окруженный сосновым лесом. Можно заглянуть и в сам дом, посмотреть гостиную, спортзал и даже солидный гардероб.

СК уверяет, что за четыре года Шестун вместе со сбежавшими коммерсантами Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка площадью 10 га. Ущерб муниципальному бюджету, по подсчетам следствия, составил более 62 млн руб.

Все эти люди придумали преступную схему: первоначально земля сдавалась в аренду подконтрольной фирме, после этого на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка. Затем строение оформлялось в собственность, после чего искусственно создавались основания для приобретения земли по льготной цене, которая была в десятки раз ниже рыночной. Таким образом, бизнесмены и экс-глава Серпуховского района приобрели земли на 628 тыс. руб. Части купленных участков они продали ООО "Лента" за 160 млн руб.

В СК уверяют, что имеют доказательства того, что Шестун, Криводубский и Самсонов, а также их родственники владеют имуществом на сумму около 2,2 млрд руб. Это имущество не соответствует их реальным доходам.

Александр Шестун был задержан летом 2018 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий посредством передачи четырех земельных участков частной компании (ущерб оценивают на сумму свыше 62 млн, - прим. "РГ" ).

В ходе прокурорской проверки у Шестуна нашли имущество общей стоимостью 10 млрд рублей, что также не соответствует его доходам. В прокуратуре заявили, что готовят материалы в суд, чтобы это добро пошло государству.