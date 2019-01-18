Штурман Су-34 выжил благодаря системе жизнеобеспечения самолета

Эксперты сходятся во мнении, что после столкновения в воздухе двух бомбардировщиков у их экипажей был единственный шанс выжить - воспользоваться уникальным катапультным креслом К-36ДМ, установленным на самолетах Су-34.

Его система аварийного покидания сконструирована таким образом, что в течение всего лишь секунды пилот может спастись на любом этапе полета: от разгона по полосе до посадочного пробега. Катапульта "выстрелит", даже если самолет стоит на месте, забирается в стратосферу на 20 километров от земли или несется на скорости до 1300 км/ч. Между прочим, на такой скорости набегающий поток воздуха вполне может убить человека. Достаточно летчику немного отвести от тела руку или ногу - ее просто оторвет. К тому же, на пилота одновременно воздействуют перегрузки, угловые скорости и избыточное давление. Чтобы им противостоять, необходимо, чтобы человек и катапультное кресло в момент покидания самолета представляли собой единое, хорошо обтекаемое целое.

Поэтому сразу после того, как летчик вытягивает ручки катапультирования (специалисты называют их держками, - прим. "РГ"), на К-36ДМ срабатывает сложная автоматика. Пояс и плечи летчика специальными ремнями принудительно прижимаются к креслу. Бедра приподнимаются для защиты корпуса. Голени фиксируются, на предплечья опускаются ограничители разброса рук. Автоматика задействует и специальный защитный дефлектор. Затем включается стреляющий механизм: сбрасывается фонарь, срабатывает пиротехнический заряд, и кресло по направляющим рельсам покидает кабину. Далее запускается реактивный двигатель, уводящий кресло вверх - это помогает избежать удара о киль неуправляемой машины.

Но вот над летчиком наконец-то раскрылся уложенный в заголовник парашют. Однако спасение на этом не закончено, ведь на землю или воду надо еще опуститься. А как дышать на такой высоте? Специальное оборудование К-36ДМ снова поможет пилоту. В катапультное кресло вмонтирован блок аварийного запаса кислорода, который в сильно разряженной атмосфере не дает человеку умереть от недостатка воздуха.

Надо иметь в виду, что под сиденьем К-36ДМ, помимо кислородного оборудования, находится еще и 10-килограммовый ящик с носимым аварийным запасом - небольшой емкостью с водой, продовольствием и сигнальными средствами. К ящику крепится спасательный надувной плот с "тревожным" маячком. Плот надувается еще в момент спуска на парашюте, когда кресло уже сброшено. После приводнения летчику нужно лишь забраться в индивидуальное плавучее средство.

Не будь в распоряжении штурмана-оператора Су-34 такого аварийного запаса и специального обмундирования, он не продержался бы в студеной воде Татарского пролива и часа. И уж тем более не смог бы привлечь к себе внимание спасателей.

Досье "РГ"

Наиболее известные случаи спасения с помощью катапультного кресла К-36

8 июня 1989 года - на международном авиасалоне в Ле Бурже (Франция) во время демонстрации высшего пилотажа истребитель МиГ-29 летчика-испытателя Анатолия Квочура завалился на бок и начал падать. На высоте 80 метров, при движении самолета под углом 90 градусов к земле, пилот удачно катапультировался с помощью кресла К-36ДМ.

24 июля 1993 года - на авиабазе "Фэйфорд"в Великобритании во время выполнения на воздушном параде "мертвой петли" столкнулись два истребителя МиГ-29 Сергея Тресвятского и Александра Бесчастнова. Пилотам удалось катапультироваться из разваливавшихся в воздухе машин.

12 июня 1999 года - на авиасалоне в Ле Бурже во время тренировочного полета истребитель Су-30МКИ задел землю хвостовой частью и воспламенился. На высоте около 50 метров оба летчика - командир экипажа Вячеслав Аверьянов и штурман Владимир Шендрик - успешно катапультировались.

27 июля 2002 года на авиабазе Скнилов в ходе авиашоу потерпел катастрофу истребитель Су-27 украинских ВВС. Самолету под управлением Владимира Топонаря и Юрия Егорова не хватило высоты для выхода из "косой петли с поворотом". Летчики катапультировались после того, как машина сначала ударилась о землю, а затем зацепила стоявший на летном поле военный Су-17. Оба пилота выжили.