АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с Минпромторгом

АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заключили специнвестконтракт с Минпромторгом РФ. Благодаря этому, по предварительным оценкам, в новое производство на АвтоВАЗе будет инвестировано около 200 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, объем гарантированных инвестиций по контракту составляет 70 млрд рублей.

"Столько времени уделялось в конце года, чтобы АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт, и эта задача была решена, с чем я вас хочу поздравить. Это говорит о том, что предприятие будет и дальше успешно развиваться", - цитирует губернатора ТАСС.

Между тем, как ранее заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, объем произведенной и реализованной продукции в период действия контракта приблизится к 4,9 триллиона рублей. Доля экспортных поставок может достичь 10 процентов. Планируется создать четыре с половиной тысячи новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений в бюджет по предварительным оценкам составит 132 миллиарда рублей.

Как ранее писала "РГ", в конце ноября АвтоВАЗ совместно с партнерами по альянсу подали в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК). Проект предусматривает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Ожидалось, что проект будет реализовываться альянсом, в составе которого будут "Лада Ижевск", "Рено Россия", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" и "Мицубиси Моторс Рус".

Напомним, что СПИК представляет собой трехстороннее соглашение между инвестором, регионом и Минпромторгом РФ. В соответствии с ним инвестор создает, модернизирует или осваивает промышленное производство, важное для региона или для всей страны. При этом обе государственные стороны гарантируют, что в течение всего срока действия контракта (не более 10 лет) его условия не будут меняться вне зависимости от изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Отметим, в заявке АвтоВАЗа и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на СПИК числится в том числе и новый автомобиль Lada Van. Предположительно, речь идет о перелицованной версии фургона Renault Dokker, сборку которой планируется локализовать на АвтоВАЗе.

В общей сложности альянс включил в заявку на СПИК производство семь моделей Lada, семь моделей Renault, включая Arkana и новое поколение Duster, четыре модели Nissan, две модели Datsun и две модели Mitsubishi. В перечень мощностей СПИК включены заводы альянса в Тольятти, Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге и Калуге.