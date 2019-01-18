В Башкирии завели дело о загрязнении воздуха в Сибае

Материалы прокурорской проверки ситуации в Сибае легли в основу уголовного дела по факту нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, в Сибае специалисты зафиксировали неоднократное превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. Эксперты определили, что причиной сложившейся ситуации стал неэксплуатируемый карьер, который арендует Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК". В нем происходит окисление руды, в результате чего и выделяются загрязняющие вещества.

Природоохранная прокуратура направила свои материалы в следственные органы. В итоге отдел полиции провел доследственную проверку и завел уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы".

Напомним, жители Сибая с ноября жалуются на едкий дым и смог, который периодически накрывает город в период безветрия и вызывает у людей кашель, головную боль и першение в горле.