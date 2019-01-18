В Кировской области зенитчики отразили "ракетный удар"

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 в ходе учений отразили ракетную атаку условного противника на критически важные объекты Кировской области, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

Сигнал о ракетной атаке был подан рано утром. По сценарию маневров, расчеты радиолокационных средств зафиксировали условный массированный пуск ракет противником, дежурные зенитчики успешно его отразили.

В Кировской области бригада комплексов С-300 дислоцируется с ноября 2016 года. Данная система предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 километров.