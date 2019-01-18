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18.01.2019,  
13:35
Текст:  Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области зенитчики отразили "ракетный удар"

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 в ходе учений отразили ракетную атаку условного противника на критически важные объекты Кировской области, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Сигнал о ракетной атаке был подан рано утром. По сценарию маневров, расчеты радиолокационных средств зафиксировали условный массированный пуск ракет противником, дежурные зенитчики успешно его отразили.

В Кировской области бригада комплексов С-300 дислоцируется с ноября 2016 года. Данная система предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 километров.

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