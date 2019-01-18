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18.01.2019 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми по факту пожара в офисном центре завели уголовное дело

Текст: Алексей Трапезников

В Перми после пожара в офисном центре на улице Монастырской сотрудники следственной части УМВД России по городу Перми возбудили уголовное дело в соответствии с частью 1, статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, предварительно установлено, что возгорание в коридоре на третьем этаже здания произошло по причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В результате пострадали десять человек, шесть из которых были госпитализированы в больницу.

Напомним, пожар в пермском офисном центре на улице Монастырской начался вчера около 13.30. Огонь возник на третьем этаже здания в помещении танцевальной студии. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Несколько человек оказались отрезаны огнем и сильным задымлением от путей выхода и спаслись, выпрыгнув в окно третьего этажа.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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