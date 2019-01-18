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18.01.2019 16:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калининграде пройдет органный концерт в память убитого мэра Гданьска

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Память мэра польского Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося после нападения убийцы, почтят в городе-побратиме Калининграде органным концертом в Кафедральном соборе.

Фото: Adam Warzawa/ EPA
Мэр Гданьска Павел Адамович будет похоронен 19 января

Эта акция памяти и солидарности, организованная совместно с Генеральным консульством Республики Польша в Калининграде, пройдет 20 января, рассказал "РГ" пресс-секретарь областного учреждения культуры "Кафедральный собор" Владимир Силиневич.

В ходе мемориального концерта музыку разных композиторов исполнит молодой одаренный органист из Польши Кшиштоф Мусиал, лауреат различных конкурсов. Вход на концерт организаторы решили сделать свободным, подчеркнув: "Это знак нашей солидарности, наш вклад в объединение стран и народов в борьбе с насилием".

Калининградцы, которые часто бывают в Гданьске, восприняли убийство Павла Адамовича близко к сердцу. В день его смерти 14 января к зданию генконсульства понесли цветы, лампады, записки со словами поддержки польскому народу.

Кстати

Соболезнования от своего имени и от горожан выразил мэр Калининграда Алексей Силанов. В его письме говорится: "Многочисленные контакты официальных делегаций Калининграда, деятелей искусства, спортсменов, бизнесменов, старшеклассников и студентов, а также ставшие привычными поездки обычных калининградцев во многом стали возможными благодаря политике гостеприимства и открытости, которую неуклонно проводил Павел Адамович.

Огромные положительные изменения в облике и инфраструктуре Гданьска и жители города, и приезжие связывают с деятельностью этого замечательного политика и деятеля местного самоуправления Польши. Калининградцы выражают возмущение актом ненависти, который оборвал жизнь патриота Польши и Гданьска, и скорбят о потере этого открытого и жизнерадостного человека, мудрого и заботливого руководителя".

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