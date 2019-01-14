Мэр Гданьска Павел Адамович скончался после ранения ножом

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался в больнице после тяжелого ранения ножом в ходе выступления на благотворительном концерте. Убийца оказался местным жителем, отбывавшим срок за вооруженный грабеж.

Тои удара ножом с лезвием длиной 14,5 сантиметра нанес Павлу Адамовичу 27-летний житель Гданьска Стефан В. Как позже объясняли организаторы ежегодного благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", охрана и полиция были сосредоточены на том, что происходило в зрительном зале, и не обратили внимание на то, что вооруженный ножом человек выбежал на сцену и напал на главу города. Находившиеся рядом со сценой врачи "скорой помощи" попытались реанимировать мэра, получившего, как стало известно позже, ранения в область сердца и живота, а также в руку. Затем он был перевезен в университетский клинический центр, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Команда лучших польских врачей всю ночь боролась за его жизнь, но спасти Адамовича не удалось. "Все мы задаемся сегодня вопросом: как могло произойти, что один человек напал с ножом на другого - невинного человека. Нужно подчеркнуть, что Павел Адамович открыт для всех. Он все время встречается с жителями. Это самый важный принцип его работы - непосредственный доступ к мэру, возможность встретиться с ним где угодно: в управе, на улице, на концерте, на велосипедной дорожке. Ведь он каждый день встречается с жителями, разговаривает. И перед тем, что случилось, он ходил по улицам и собирал деньги (для "Большого оркестра праздничной помощи". - Прим. ред.)", - говорила журналистам его заместитель Александра Дулькевич.

Однако, и в Польше это знает каждый, не только открытость мэра Гданьска стала причиной произошедшей трагедии.

"Польско-польская война" - многолетняя война за власть между двумя крупнейшими политическими силами - правящей партией "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской платформой" - ожесточила поляков и расколола польское общество.

Нападавший, который, по данным польских СМИ, оказался психически больным, в период с мая по июнь 2013 года с револьвером в руках грабил банки в Гданьске.

Нанесенный им ущерб составил 15 тысяч злотых. В ходе судебного процесса он признал свою вину и был приговорен к 5,5 года лишения свободы. А в воскресенье вечером - после нападения на главу Гданьска - Стефан В. успел подбежать к микрофону и выкрикнуть свое имя, а также что он "сидел в тюрьме будучи невиновным" и что "подвергался пыткам "Гражданской платформы" и за это только что погиб Адамович". Излишне говорить, что никаких пыток в камере Стефана В. не было. А вот атмосфера ненависти и враждебности в стране была и остается.

Павел Адамович стремился к тому, чтобы сделать открытым свой город. Гданьск стал первым польским городом, который принял локальный план интеграции мигрантов. Кроме того, уже двадцать лет каждый год в день освобождения Гданьска от фашизма руководители города возлагают цветы на могилы погибших в ходе боев в марте 1945 года советских солдат. Эту традицию ввел именно Адамович. Он являлся одним из немногих высокопоставленных польских политиков, считающих, что россияне и поляки должны общаться, несмотря ни на что, с помощью своих соратников вел русскоязычный блог. Несколько лет назад в интервью "РГ" он рассказывал о себе: "Я - энтузиаст. Русский язык я учил в те годы, когда многие мои соотечественники считали его враждебным, но мне это доставляло удовольствие. И экзамен я сдал на пятерку". Когда нынешние право-консервативные власти Польши приняли решение об отмене режима приграничного передвижения с Калининградской областью, который позволял жителям российских и польских городов, расположенных рядом с границей, пересекать ее по специальному разрешению, выданному в упрощенном порядке, именно Адамович протестовал громче всех. "Я считаю, что это плохое решение нынешних властей. Оно ударяет в экономические интересы городов Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств Польши - в местных предпринимателей, занимающихся торговлей, гастрономией, ресторанным и гостиничным бизнесом. К тому же это не слишком мудрое решение в долгосрочной перспективе, ведь вне зависимости от того, на каком уровне находятся межправительственные отношения, наши общества и народы должны встречаться, общаться. Я сам неоднократно бывал свидетелем того, как россияне из Калининградской области массово знакомились с нашими городами, бывало, что помогал им с переводом в ресторанах и других местах. Я часто говорил и готов повторить сегодня: это создавало возможность масштабной спонтанной встречи россиян и поляков. А ведь шанс на диалог и уменьшение количества наших стереотипов друг о друге есть только тогда, когда люди встречаются друг с другом и разговаривают лицом к лицу. Так что это было не слишком умное решение, затормозившее тот естественный диалог, который должен происходить между соседями в XXI веке", - говорил он тогда корреспонденту "РГ".

Право-консервативная партия власти "ПиС" в ноябре прошлого года пыталась отобрать у Адамовича мэрское кресло. В ход шли запугивания, проверки и обвинения прокуратуры, а известная своими антимигрантскими настроениями националистическая организация "Всепольская молодежь" даже опубликовала "акт политической смерти" Павла Адамовича, сделанный по образцу настоящего свидетельства о смерти. Тем не менее, он бросил вызов представителям крупнейших партий Польши и в очередной раз выиграл выборы в Гданьске - седьмом по величине и шестом по численности населения городе страны, которым он руководит уже двадцать лет. О том, как много Адамович значит для Гданьска, говорит тот факт, что когда утром в понедельник врачи обратились к жителям города с просьбой сдать кровь для спасения мэра, у Центра переливания крови немедленно выстроилась огромная очередь желающих. О том, как много Адамович значит для Польши, говорит тот факт, что в понедельник вечером по всей стране и у польских диппредставительств за рубежом прошли "молчаливые акции протеста против насилия".