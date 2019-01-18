В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво

Продажу слабоалкогольных напитков в отделениях "Почты России" прекратили на неопределенный срок в Мурманске. Как сообщили в управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Заполярья, сами клиенты отделений негативно реагировали на реализацию соответствующей продукции.

Пиво перестали продавать в четырех точках. Еще в 36 отделениях "Почты России" в Мурманской области слабоалкогольные напитки по-прежнему есть.

Как оказалось, пиво реализуется примерно в трех тысячах почтовых отделений по всей России - как правило, в деревнях. Свою позицию "Почта России" объяснила попыткой борьбы с суррогатом.