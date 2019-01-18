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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Из Севастополя в Сирию отправят 200 тысяч тонн зерна

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Из Севастопольского морского порта в 2019 году планируется отправить в сирийский порт Тартус 200 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил журналистам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам визита в Сирию и подписания двустороннего соглашения с властями Тартуса.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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- Мы начнем поставки грузов через порт Севастополя в провинцию Тартус, где базируется Черноморский флот, - сообщил Овсянников. - В 2018 году из Севастополя в Сирию было отправлено около 70 тысяч тонн зерна, задача на 2019 год - увеличить объемы до 200 тысяч тонн.

Он отметил, что Сирия сейчас испытывает большую потребность в зерне, его закупает государство, и наши компании готовы участвовать в закупках.

- Инвесторы готовятся к покупке сухогрузов для поставки зерна в Сирию, - добавил губернатор.

Помимо зерна, из Севастополя в Тартус также будут доставлять стройматериалы.

- Все строительные материалы для реализации проектов будут идти через порт Севастополя, - заявил Овсянников. - В этом нас заверила российская компания, которая участвует в восстановлении и реализации инвестиционных проектов в Сирии. Поставка и загрузка строительных материалов начнется в ближайшие две недели.

В обратном направлении, из Сирии в Севастополь, будут доставлять фрукты.

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