Губернатор Севастополя прибыл в Сирию

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня прибыл в Сирию в составе российской делегации. Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, он пробудет в САР три дня, посетит морской порт в Тартусе, авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Овсянников планирует подписать с властями Тартуса соглашение о сотрудничестве. Ранее он сообщал, что речь идет о развитии торговых отношений, в первую очередь, перевалки грузов через порты Тартуса и Севастополя - зерна, строительных материалов, продуктов питания.

Во время визита состоятся встречи с министром транспорта Сирии Али Хамудом, губернатором Тартуса Сафуан Абу Саадом, секретарем партии БААС провинции Тартус Муханна Аль-Мухана. А посещая пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, Дмитрий Овсянников встретится моряками-черноморцами, проходящими службу в Сирии.

Напомним, в октябре прошлого года Сирию посетила делегация Республики Крым. По итогам визита решено создать совместный сирийско-крымский торговый дом и судоходную компанию.