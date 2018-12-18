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18.12.2018 10:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Оператор Керченской паромной переправы займется судоходством с Сирией

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Оператор Керченской паромной переправы "Морская дирекция", решение о ликвидации которой отметил Совет министров Крыма, планируется преобразовать в крымско-сирийскую судоходную компанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Крым и Сирия откроют торговые дома и судоходную компанию

- В ближайшее время, возможно, до Нового года, будет завершено создание совместной судоходной компании, - рассказал Георгий Мурадов. - Сейчас по указанию главы Республики планируется преобразовать "Морскую дирекцию" в такую компанию.

Напомним, в середине октября состоялся первый официальный визит крымской делегации в Сирию, во время которого было принято решение об открытии крымско-сирийского  торгового дома и создании совместной судоходной компании.  Промышленность полуострова сможет поставлять в САР сварочное и электрооборудование, а аграрии - муку. В свою очередь, сирийские производители могут обеспечить потребителей полуострова фруктами, овощами и орехами, а также фосфатами, необходимыми для работы предприятий крымского химпрома.

Накануне стало известно о регистрации на полуострове крымско-сирийского Торгового дома. Основной валютой во взаиморасчетах торговых партнеров, скорее всего, станет российский рубль.

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