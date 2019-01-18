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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Роман Еременко стал футболистом "Ростова"

Текст: Данила Жиляев
Фото: fcrostov/Instagram.com Фото: fcrostov/Instagram.com
Фото: fcrostov/Instagram.com

Футбольный клуб "Ростов" усилился полузащитником Романом Еременко. Об этом сообщается на официальном сайте "желто-синих".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Последним клубом Еременко был московский "Спартак" - игрок примкнул к "красно-белым" в прошлом году, а после того, как истекла его двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина, и дебютировал за москвичей. Однако стать незаменимым в "Спартаке" он не смог - сказалось длительное отсутствие игровой практики.

В итоге клуб принял решение расстаться с ним. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов, отмечая высокий уровень футболиста, вместе с тем, подчеркнул, что его физическая готовность далека от идеальной.

Тем не менее, игрок калибра Еременко едва ли бы долго оставался без работы. Теперь он продолжит карьеру в "Ростове" - контракт с Романом рассчитан на 2,5 года. Пресс-служба ростовчан отмечает, что Роман до дисквалификации был одним из ведущих игроков ЦСКА - несомненно, в донской команде уверены, что он может выйти на прежний уровень.

"Мы приветствуем Романа Еременко в "Ростове" и желаем ему показать свой лучший футбол в желто-синей футболке", - говорится в сообщении клуба.

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